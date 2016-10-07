У Раді пропонують скасувати рішення щодо вільного вибору місця роботи випускниками вишів

Тексти проектів постанов розміщені на сайті парламенту.

Так, позафракційний депутат Юрій Левченко зареєстрував проект постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 06.10.2016 про прийняття в цілому, як закону законопроекту № 3312-д" (№ 3312-д-П).

Як зазначає Левченко в пояснювальній записці до проекту постанови, "вказане рішення прийняте з порушенням вимог Конституції та регламенту Верховної Ради, що призводить до порушення прав народних депутатів як представників українського народу на його опрацювання та внесення відповідних пропозицій".

Зокрема, зазначає депутат, законопроект був внесений на розгляд парламенту та поставлений на голосування без розгляду поданих ним пропозицій та поправок.

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Крім того, розгляд законопроекту, вважає парламентар, проведений без дотримання процедури другого читання, зокрема, без постатейного обговорення законопроекту та поправок до нього.

Другий проект постанови зареєстрували двоє депутатів з "Опозиційного блоку" – Ігор Шурма й Михайло Папієв – "Про скасування рішення Верховної Ради України від 6 жовтня 2016 року про прийняття в цілому як закону проекту закону України "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників № 3312-д" (№ 3312-д-П1).

У пояснювальній записці вони зазначають, що "головуючим були проігноровані вимоги народних депутатів щодо неможливості прийняття такого рішення з огляду на існування зауважень до тексту законопроекту".