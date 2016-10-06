Рада підтримала закон про першочергове зарахування до медвишів абітурієнтів, які відпрацюють 3 роки

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №3312-д за основу та в цілому проголосували 236 народних депутатів із 355, зареєстрованих у сесійній залі.

Цими змінами у законі визначено, що державні органи, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, зокрема, сприяють працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, що належать до сфери їх управління, здійснюють розподіл випускників вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) для подальшого проходження служби та надають випускникам інших вищих навчальних закладів інформацію про наявність вакансій у складі юридичних осіб будь-якої форми власності та підпорядкування для можливого працевлаштування.

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Також до основних завдань вищого навчального закладу відноситься вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників.

Встановлюється, що право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням мають особи у разі укладення ними угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу.

Таким випускникам держава, відповідно до законодавства, забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Водночас визначається, що випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи за винятком випадків, передбачених цим законом. Вищі навчальні заклади не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників.