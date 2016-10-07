Справу проти "в.о. міністра економіки ЛНР" передали до суду

Про це повідомляє прокуратура Луганщини.

Встановлено, що громадянка України ініціювала та надала згоду на призначення її на посаду так званого «виконувача обов’язків міністра економічного розвитку та торгівлі» терористичної організації «ЛНР».

Діючи у складі вказаної терористичної організації, остання вчинила дії, спрямовані на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дії, спрямовані на незаконну зміну меж території та державного кордону України всупереч Конституції.

Читайте такожНа Луганщині заочно судитимуть екс-СБУшника, що став "міністром держбезпеки ЛНР"

У зв’язку із переховуванням вказаної особи на тимчасово окупованій території Луганської області з метою свого ухилення від кримінальної відповідальності проведено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого прокуратурою області обвинувальний акт направлено до суду.

Жінку підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).

Згідно з даними сайту «уряду» луганських терористів, «посаду в.о. міністра економіки» у ньому займає Олена Костенко.