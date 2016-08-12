На Донеччині судитимуть "прес-секретаря" терориста Губарєва

Про це повідомляє ТСН.

Слідство встановило, що обвинувачений у лютому-березні 2014 року брав участь у проросійських мітингах у Донецьку, під час яких Губарєв закликав до насильницького захоплення державної влади та повалення конституційного ладу України.

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Обвинувачений під час цих мітингів знімав все на телефон і розміщував відео на YouTube. Він був затриманий і заарештований за поширення сепаратистських матеріалів.

Представник Губарєва звинувачується за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

У повідомленні прокуратури Донецької області йдеться, що заарештований повністю визнав свою провину і активно співпрацював зі слідством, надаючи корисну інформацію про учасників та організаторів сепаратистських мітингів у Донецьку в 2014 році.