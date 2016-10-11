Фейгін вважає, що історія Сущенка закінчиться обміном

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" після відвідання Сущенка в СІЗО, відповідаючи на запитання, чи можуть обміняти Сущенка і на кого.

"Моя думка така, я думаю, що ця історія закінчиться обміном. Я жодних ілюзій не маю з приводу російського суду", - сказав адвокат.

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Так, Фейгін вважає, що нічим іншим, крім обміну, історія завершитися не може. "Питання, чи може це завершитися до вступу по основному суду рішення в законну силу? Малоймовірно", - сказав він.

У той же час, додав адвокат, "інше питання, що це все може пройти дуже швидко: ми вину не визнаємо, вони стверджують, що Сущенко винен".

"Які проблеми? Суд закритий, ніхто його не бачить, не знає, що там відбуватиметься. Тому можна швидко пробігти цю стадію і перейти вже до вирішальної", - сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Микола Полозов вважає можливим обмін Сущенка на агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації, затриманого 9 жовтня у Рівному контррозвідкою СБУ. Шпигун – громадянин України, який постійно проживає у Росії, мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ Збройних сил України.