Сущенка можуть обміняти на затриманого російського шпигуна - адвокат

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я вважаю, що обмін можливий... Для спецслужб важливо не стільки громадянство, скільки користь і необхідність того або іншого шпигуна або агента. Тому, на мій погляд, цей затриманний СБУ шпигун може стати матеріалом для обміну Сущенка", - сказав Полозов.

Він нагадав, що Росія майже завжди не поспішає з допуском консула до того чи іншого політв'язня. Зокрема, до Надії Савченко в свій час українського консула також не пускали тиждень.

Полозов повідомив, що на сьогодні адвокат журналіста Марк Фейгін знаходиться в СІЗО "Лефортово", де планує зустрітися з Сущенком.

"Потрапити до підзахисного в "Лефортово" є великою проблемою. Там існують спеціальні технології, які відрізняються від інших СІЗО. "Лефортово" не підпорядковується московському управлінню служби виконання покарань, а підпорядковується безпосередньо федеральній службі. Вони встановили свої правила, які ніхто зрозуміти не може", - сказав Полозов.

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Він розповів, що в цьому СІЗО в усіх адвокатів забирають посвідчення, а потім самі вирішують, кого пускати, а кого не пускати до підзахисних.

"В "Лефортово" міститься велика кількість людей, які цікавлять ФСБ, так звані "статусні" кримінальні справи, і, на мій погляд, це штучне обмеження права на відвідування консулом або зустріч з адвокатом. Але влада не хоче на це впливати", – сказав Полозов.

У той же час, відповідаючи на питання щодо перспектив справи Сущенка, він сказав, що у справах, які пов'язані з переслідуванням українських політичних в'язнів на території Росії або в Криму, суду немає взагалі як інституту.

"Є люди в мантіях, які виконують завчасно встановлене замовлення, тому, на мій погляд, якщо ми говоримо про якісь юридичні перспективи, то ми лукавимо", – додав правозахисник.

На його думку, справа Сущенка має отримати максимальний медійний резонанс.

"Єдиний спосіб звільнити – міжнародний тиск на керівництво РФ, тому що зсередини тиснути немає сенсу", - вважає Полозов.