В Україні понад 25 тисяч дітей-сиріт не мають власного житла – правозахисники

В Україні більше 25 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та які не мають власного житла. Про це під час круглого столу Реалізація прав дітей-сиріт і осіб із їх числа на житло» в УНІАН повідомила заступник голови громадської спілки «Альянс із захисту прав дітей» Аліна Тірновенко.

«За роки незалежності в Україні зросла кількість дітей, чиї права на житло неможливо реалізувати за кошт місцевих бюджетів, і тому для цього потрібні державні цільові субвенції. Протягом 2015 року за кошт держави було надано дітям такої категорії 215 тимчасових приміщень, що складає 1,8% від потреби. Отже, ситуація є критичною і її треба вирішувати», – сказала Тірновенко.

Читайте такожНа Луганщині у дітей з інвалідністю відбирають половину школи Загалом для забезпечення таких дітей житлом, необхідно 3 мдрд гривень. Про це заявив заступник департаменту із захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України Володимир Вовк.

Посадовець визнав, що ситуація із забезпеченням житлом дітей-сиріт в Україні складна.

«І то – це буде ще не житло, а лише дах над головою», – зазначив Вовк.

Вовк відзначив, що проблему із забезпеченням житлом дітей-сиріт в Україні можливо лише плануючи кошти для житла.

«Вихід із ситуації один – планування коштів для забезпечення житла на всіх рівнях із проведенням градації та покладання обов'язків виконання на найнижчі ланки – на органи місцевого самоврядування, на території яких особа отримала статус сироти чи позбавленої опікунства», – сказав Вовк.

Як повідомляв УНІАН раніше, за офіційними даними, станом на 1 січня 2016 в Україні проживає 73 182 дітей-сиріт.

Заступник департаменту із захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України Володимир Вовк повідомив, що із загальної кількості (73 182 сиріт) лише 20-23 % - сироти, інші - діти, які сироти за живих батьків, діти, позбавлені батьківського піклування.

За його словами, також із загальної кількості понад 52 906 тисячі дітей перебувають під опікою найближчих родичів, в інтернатних закладах лишають близько 6 600 дітей, 25 тисяч дітей - із родин, які опинилися у складних життєвих обставинах і можуть виховувати дітей. 18 тисяч дітей можуть бути усиновлені.