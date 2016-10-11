Місія ОБСЄ заявляє про відсутність гарантій безпеки в районі розведення сил

Про це йдеться в повідомленні місії в соціальній мережі Facebook.

«Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянки розведення Петрівське/Богданівка – ЗСУ, «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим у спостережній місії знову нагадали, що СММ готова й може здійснювати спостереження, але їй потрібен доступ.

«Представник ЗСУ в СЦКК (Спільний центр з контролю та координації - УНІАН) присутній на місці в Богданівці, але не може гарантувати безпеку СММ. Представник ЗС РФ при СЦКК відсутній у Петрівському. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного й безперешкодного доступу СММ, координувати розмінування», – заявили в місії.

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що в зоні відведення військ у районі Петрівського проведено розмінування місцевості.

На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.