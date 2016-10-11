У РФ придумали кримінальну справу проти "українських силовиків", які нібито викрадали росіян для обміну

Про це повідомила прес-служба російського слідчого комітету росії.

Слідство стверджує, що з квітня 2014 року "невстановлені особи з числа вищого керівництва силових структур України, використовуючи свої владні та розпорядчі повноваження, створили організоване злочинне угруповання з метою вчинення особливо тяжких злочинів - викрадення і подальшої торгівлі людьми для отримання іншої матеріальної вигоди".

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Об'єктами "угруповання" стали громадяни Російської Федерації.

Їх нібито незаконно переслідували, умовно засуджували, а потім "викрадали і незаконно утримували з метою обміну на українських військовослужбовців, що потрапили в полон до бойовиків "Л/ДНР".

Нагадаємо, нещодавно в Росії за надуманим звинуваченням у шпигунстві був заарештований український журналіст Сущенко.