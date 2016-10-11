У РФ придумали кримінальну справу проти "українських силовиків", які нібито викрадали росіян для обміну
Кримінальну справу за нібито організацію злочинного угруповання, викрадення людей, торгівлю людьми відрили щодо "невстановлених осіб з числа керівництва і співробітників силових структур України".
Про це повідомила прес-служба російського слідчого комітету росії.
Слідство стверджує, що з квітня 2014 року "невстановлені особи з числа вищого керівництва силових структур України, використовуючи свої владні та розпорядчі повноваження, створили організоване злочинне угруповання з метою вчинення особливо тяжких злочинів - викрадення і подальшої торгівлі людьми для отримання іншої матеріальної вигоди".
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Об'єктами "угруповання" стали громадяни Російської Федерації.
Їх нібито незаконно переслідували, умовно засуджували, а потім "викрадали і незаконно утримували з метою обміну на українських військовослужбовців, що потрапили в полон до бойовиків "Л/ДНР".
Нагадаємо, нещодавно в Росії за надуманим звинуваченням у шпигунстві був заарештований український журналіст Сущенко.