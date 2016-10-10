Фейгін про умови утримання Сущенка у СІЗО: холодильник, телевізор і сусід-фігурант справи "Хізб ут-Тахрір"

«У камері у Романа холодильник, телевізор і радіо. У неділю журналіст із Парижа Сущенко побачив передачу Кисельова. Чистий Пляс Пігаль», – написав Фейгін.

В камере у Романа холодильник, телевизор и радио. В воскресенье журналист из Парижа Сущенко увидел передачу Киселёва. Чистый Пляс Пигаль — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 октября 2016 г.

Адвокат зазначив, що сусідом Сущенка по камері є один із засуджених у справі Хізб-ут-Тахрір.

«Отже, Роман Сущенко в Лефортово в двомісній камері з сусідом. Сусід із засуджених у справі Хізб-ут-Тахрір», – додав Фейгін.

Итак, Роман Сущенко в Лефортово в двухместной камере с соседом. Сосед из осуждённых по делу Хизб-ут-Тахрир. — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 октября 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".

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Суд у Москві постановив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка відбудуться в закритому режимі. МЗС України передало першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворіну ноту протесту у зв'язку з незаконним затриманням Сущенка.

8 жовтня джерело повідомило УНІАН, що Росія навмисно ізолює Сущенка, допуск консула України до нього призначено аж на 14 жовтня.

Пізніше Сущенко розповів журналістам "Нової газети", які відвідали його у СІЗО, що добу після затримання йому не давали пити і їсти.