Окупанти висувають затриманим кримським татарам підозру в тероризмі

Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

За його словами, їм пред‘являють обвинувачення за статтями 1 і 2 Кримінального Кодексу Росії 205.5 (організація діяльності терористичної організації та участь у терористичній організації).

«Тимуру Абдуллаєву пред'являють ст. 205.5 ч.1, Узеїру Абдуллаєву, Рустему Ісмаїлову, Айдеру Саледінову та Емілю Джемаденову пред'являють ст. 205.5 ч 2», – сказав адвокат та додав: «Затриманих відвезли в управління ФСБ. Звідти, я вважаю, їх вестимуть на суд, щоб обрати запобіжний захід. До суду вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового утримання».

Читайте такожМЗС: Заборона Меджлісу є фактично забороною кримськотатарського народуКурбедінов наголосив, що під час обшуків в будинках у вказаних кримських татар була знайдена тільки ісламська література.

В той же час, російське інформагентство РИА Новости. Крым з посиланням на джерело повідомило, що в деяких населених пунктах Криму під час обшуків затримано керівників забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

Сьогодні в Криму окупанти проводили нові обшуки в будинках кримських татар.

Пізніше глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заір Смедляєв повідомив, скількох кримських татар повезли на допити в УФСБ.