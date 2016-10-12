Окупанти проводять нові обшуки у кримських татар (відео)
Кількох кримських татар вже відвезли до УФСБ для проведення допитів
У Криму проводять обшуки в будинках кримських татар. Про це на своїй сторінці у Facebook написала політолог Леонора Дюльбер.
Згідно із опублікованою Дюльбер інформацією, відомо, що обшуки проходять у мешканців Кам'янки та Старогонівки.
Читайте такожВ окупованому Криму дітям забороняють танцювати у футболках з кримськотатарською гербом - УмеровПоміж тим, глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заір Смедляєв у своєму Facebook повідомив, що двох кримських татар - Джемадінова Еміля та Айдера Саледінова відвезли до УФСБ на допит.
У мережі також з'явилось відео обшуків у селі Старогонівка.
30 листопада 2015 року, в окупованому Росією Криму відбулися обшуки у керівників регіональних меджлісів. Тоді ФСБ проводило обшуки у заступника голови регіонального Меджлісу Радянського району Рустема Меннанова та у голови регіонального Меджлісу Кіровського району Екрема Абдульватова.
Пізніше в Бахчисараї російська влада також проводила обшуки і арешти кримських татар.
Тоді для обшуку домівок кримських татар приїхали озброєня люди на кількох автобусах.