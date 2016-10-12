Окупанти проводять нові обшуки у кримських татар (відео)

У Криму проводять обшуки в будинках кримських татар. Про це на своїй сторінці у Facebook написала політолог Леонора Дюльбер.

Згідно із опублікованою Дюльбер інформацією, відомо, що обшуки проходять у мешканців Кам'янки та Старогонівки.

Читайте такожВ окупованому Криму дітям забороняють танцювати у футболках з кримськотатарською гербом - УмеровПоміж тим, глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заір Смедляєв у своєму Facebook повідомив, що двох кримських татар - Джемадінова Еміля та Айдера Саледінова відвезли до УФСБ на допит.

У мережі також з'явилось відео обшуків у селі Старогонівка.

30 листопада 2015 року, в окупованому Росією Криму відбулися обшуки у керівників регіональних меджлісів. Тоді ФСБ проводило обшуки у заступника голови регіонального Меджлісу Радянського району Рустема Меннанова та у голови регіонального Меджлісу Кіровського району Екрема Абдульватова.

Пізніше в Бахчисараї російська влада також проводила обшуки і арешти кримських татар.

Тоді для обшуку домівок кримських татар приїхали озброєня люди на кількох автобусах.