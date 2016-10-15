"Солодка" подія: Національне свято шоколаду у Львові (фоторепортаж)

Про це повідомляє сайт заходу.

Всеукраїнська подія, яка збирає кращі солодкі бренди та виробників шоколаду ручної роботи України, проходить з 14 по 16 жовтня. Кореспондент УНІАН відвідав Національне свято шоколаду і зафіксував найяскравіші епізоди «солодкої» події.

Під час Свята найкращі виробники шоколаду України представляють найсмачнішу свою продукцію. Крім того, кожен гість має змогу спробувати оригінальні шоколадні напої, придбати «шоколадні» сувеніри та взяти участь у різноманітних майстер-класах від кращих шоколатьє.

На відвідувачів Національного Свята Шоколаду очікує традиційний Шоколадний ярмарок, майстер-класи від професійних шоколатьє та створення шоколадних скульптур для Шоколадного міста.

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Окрім цього, кожен охочий може власноруч виготовити свою шоколадну свічку разом із майстрами Львівської свічкової мануфактури. Для маленьких відвідувачів шоколадного фестивалю працюватиме «Дитяча шоколадна країна». Також гостей Свята вражають «шоколадними» мистецькими інсталяціями: 5-метровим шоколадним млином, гігантською 9-метровою шоколадною коробкою цукерок.

Розважає на Святі маленьких гостей 3-метровий шоколадний ведмідь.

Як повідомляв УНІАН, влітку в Одесі встановили найвищу шоколадну композицію в Україні.