В Одесі до Дня шоколаду представили найбільшу композицію в Україні (фото)

В Одесі встановили найвищу шоколадну композицію в Україні.

Про це повідомляє "7 телеканал". Рекорд поставили до Всесвітнього дня шоколаду. Солодке досягнення буде записано в Книзі рекордів України. Висота фігури становить майже півтора метри. Композиція складається з дрібних елементів, які символізують історію і культуру Одеси.

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