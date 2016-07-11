В Одесі до Дня шоколаду представили найбільшу композицію в Україні (фото)

13:53, 11 липня 2016
Суспільство
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В Одесі встановили найвищу шоколадну композицію в Україні.

шоколад / 7kanal.com.ua

Про це повідомляє "7 телеканал".

Рекорд поставили до Всесвітнього дня шоколаду. Солодке досягнення буде записано в Книзі рекордів України.

Висота фігури становить майже півтора метри. Композиція складається з дрібних елементів, які символізують історію і культуру Одеси.

шоколад / 7kanal.com.ua

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