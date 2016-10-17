Савченко каже, що під час поїздки на окупований Донбас "відстежувала шляхи доставки контрабанди"

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Я їм (ПАРЄ - УНІАН) пояснила, що окуповані території, ці території не є неокуповані, точніше вони не є підконтрольними Україні. Тому я ходила в таких зонах, я дійсно спілкувалася з людьми. Це не були нічиї запрошення, це відбувалося перші 3 місяці. Я відстежувала, в першу чергу, шляхи контрабанди, де вони можливі, які вони можливі. Всю інформацію, яку я здобувала, я передавала відповідним органам", - сказала Савченко.

Савченко додала, що на окупованих територіях зростає невдоволення владою Плотницького і Захарченка.

"Також я дивилася настрої людей. Людям там потрібна допомога. Зараз вони хотіли б, щоб це закінчилося, щоб війна закінчилася. Ті самі проблеми, що і у всій Україні - не вистачає грошей, страшне невдоволення владою Плотницького; владою Захарченка невдоволення менше, але і там, і там люди не бажають далі так жити", - розповіла вона.

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Савченко заявила, що поїде куди потрібно, можливо, навіть до Росії, якщо це буде на користь Україні.

"Я буду їздити скрізь, куди буду вважати за необхідне для того, щоб це було на користь Україні. Навіть ризикуючи своїм життям. Навіть якщо за це у нас позбавляють доступу до державної таємниці. Жодної державної таємниці я не здала. І це перевірено усіма спецслужбами і органами України", - додала нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня заступник голови фракції «Народний фронт» Юрій Береза заявив, що у «НФ» вимагають від Служби безпеки України розслідувати обставини поїздок на окуповані території народного депутата Надії Савченко, депутатів від «Опозиційного блоку», інших парламентаріїв і чиновників.

«Ми вимагаємо від спецслужб оприлюднити прізвища народних депутатів, депутатів місцевого рівня, чиновників, які їздили і продовжують їздити на окуповані території. А також розслідувати обставини перебування на окупованих територіях і перетину лінії розмежування. Україна має знати прізвища тих, хто веде таємні переговори з російськими окупантами і їх найманцями», - підкреслив Береза.

12 жовтня під час виступу на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Надія Савченко, серед іншого, заявила, що нещодавно побувала на окупованих територіях на сході України. «Я була на Донбасі на окупованій території, і досить недавно, і спілкувалася з людьми, які тримали мене у полоні», - сказала вона.

Сьогодні Савченко повідомила, що дала свідчення СБУ щодо своєї поїздки на окуповану територію.