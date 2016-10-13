Полторак про поїздку Савченко до бойовиків: спілкуватися треба з тими, хто розпочав цю війну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після урочистостей із нагоди Дня захисника України.

«Я думаю, що це особиста справа народного депутата… Я думаю, що для того, щоби вести перемовини (я не знаю, з ким там зустрічалася Надія в Донецьку, Луганську), але я знаю, що в Донецьку, Луганську немає тих, хто почав цю війну», – сказав Полторак, маючи на увазі, що перемовини потрібно вести з керівництвом у Москві.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко розповіла про свою зустріч з бойовиками.

"Чи тримаю я зв'язок з окупованою територією Донбасу? Так, тримаю…При чому, ці люди вийшли на мене першими. Це люди з окупованих територій, не одна людина, їх дуже багато. Це навіть ті люди, які тримали мене свого часу в полоні", - заявила Савченко в ефірі 112.ua.