В України достатньо газу та вугілля, процес подачі тепла "пішов" - Гройсман

В країни достатні ресурсами і на поточний момент процес подачі тепла в житлові будинки й установи «вже пішов». Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками об'єднань профспілок.

В той же час він підкреслив, що Україна має достатні запаси газу та вугілля.

«Я хочу сказати, що Україна готова до опалювального сезону. У нас достатні запаси газу, вугілля, з яким були проблеми, – сказав Гройсман. – Я буквально вчора телефонував кожному меру обласних центрів, і всі інформували мене про те, що процес пішов».

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Прем’єр також нагадав, що за якість тепла відповідає місцева влада.

«Хочу наголосити, що питання якості тепла – у компетенції місцевих органів влади», – заявив він.

Нагадаємо, у Кропивницькому через пориви мереж не опалюються понад 200 багатоквартирних будинків, 6 дитячих садків та 4 медичні заклади.

Керівники двох теплогенеруючих підприємств, які обслуговують місто, сьогодні під час прес-конференції підприємств зазначили, що через пориви мереж не вдалося підключити до опалення частину багатоквартирних будинків.