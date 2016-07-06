Лідери фракцій парламенту та уряд проаналізують ціноутворення на газ в Україні - Гройсман

Нині йдеться про те, що робоча група працюватиме тиждень, повідомляє Урядовий портал.

Володимир Гройсман наголосив, що ціна на газ, яка встановлена в Україні, є ринковою. Це дозволить подолати корупцію у газовій сфері.

"Запровадження ринкової ціни на газ також дозволить збільшити видобуток українського газу, підвищити енергоефективність та сприятиме досягненню енергетичної незалежності держави", - наголосив він.

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"Ми будемо добувати наш український газ, будемо це робити таким чином, щоб стати енергонезалежною державою. Ми будемо модернізувати усю систему, щоб у нас не було в країні дірявих труб, будинків, де відсутнє нормальне тепло", - зазначив Володимир Гройсман.

Голова уряду зауважив, що прийнявши рішення щодо ринкової ціни на газ, уряд встановив лише граничну ціну на газ, усі інші тарифи на комунальні послуги утворюють за поданням місцевих органів влади, які перевіряє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Прем'єр-міністр відзначив наявність політичної складової в заявах про необхідність знизити ціну на газ.

Володимир Гройсман підкреслив, що держава підтримає цільовою допомогою громадян, які потребують цієї допомоги, натомість, ті, «хто має великі будинки, велике споживання газу», платитимуть повноцінну ринкову ціну. Прем'єр-міністр зазначив, що під час опалювального сезону минулого року середній платіж за споживання тепла і комунальних послуг становив 12% від доходу.

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"Треба боротися не за зниження тарифів, які вбивають взагалі все господарство, а за підвищення доходів людей. Над цим потрібно концентруватися. На жаль, таких пропозицій ми не почули", - зазначив Володимир Гройсман, коментуючи результати зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій із запізненням, о 16.25 відкрив вечірнє засідання парламенту й одразу ж закрив його через блокування президії та трибуни народними депутатами від "Батьківщини" та Радикальної партії. Вони вимагають створити Слідчу комісію парламенту щодо тарифів на комунальні послуги.