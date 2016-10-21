Смертельне ДТП: у Харкові суд залишив під вартою патрульного

Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат підозрюваного Олег Головков, відповідне рішення 20 жовтня прийняв Апеляційний суд Харківської області за результатами розгляду скарги захисту на обрання запобіжного заходу.

"Суд залишив у силі арешт. Продовжили до 8 грудня", - сказав Головков.

Він переконаний, що це рішення більшою мірою політичне, ніж правове.

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня, близько 4 години ранку в центрі Харкова сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції, в результаті якого загинуло дві особи, ще п'ятеро осіб отримали травми.

Прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

12 липня патрульному Мамотюку, який керував службовим автомобілем, оголосили про підозру у скоєнні злочину, після чого, 13 липня, взяли під варту.

У перші два тижні після ДТП у Харкові проходили мітинги рідних і знайомих загиблих з вимогою притягнути патрульних до відповідальності.