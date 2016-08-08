У Харкові суд залишив під вартою патрульного, якого підозрюють у вчиненні ДТП із двома загиблими

20:36, 08 серпня 2016
Суспільство
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У Харкові суд залишив під вартою патрульного поліцейського, якого підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло молоде подружжя.

суд судья / firestock.ru

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 8 серпня, ухвалив Червонозаводський райсуд Харкова.

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За відомостями прокуратури, захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу на не пов'язаний з триманням під вартою - просив відпустити підозрюваного поліцейського на поруки. Прокуратура наполягала на обраній раніше мірі запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

"Суд залишив підозрюваного під вартою без права внесення застави", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня близько 4:00 у центрі Харкова сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції, внаслідок якої загинули дві людини, ще п’ять осіб дістали поранення.

Прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Водію поліцейського "Пріуса", який протаранив "Москвич", оголошено підозру. 22-річниго патрульного взяли під варту.

21 липня, суд розглянув апеляцію захисту патрульного на обрання міри запобіжного заходу. Суд залишив патрульного під вартою.

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