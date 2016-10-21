ГПУ завершила досудове розслідування щодо екс-заступника голови "Нафтогазу" Кацуби

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Генеральною прокуратурою України вживаються заходи з викриття злочинної діяльності екс-високопосадовців режиму Януковича В.Ф. та пов’язаних із ними осіб, зокрема, Курченка С.В. та інших членів його злочинного угруповання», – йдеться в повідомленні ГПУ.

Так, Головною військовою прокуратурою завершено досудове розслідування щодо колишнього заступника Голови ПАТ «Національна акціонерна компанія» «Нафтогаз України» Олекандра Кацуби за підозрою в умисній участі в період з серпня 2012 року по теперішній час у злочинній організації Януковича В.Ф. з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участі в умисному заволодінні шляхом зловживання ним своїм службовим становищем грошовими коштами, належними ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в сумі понад 449,9 млн грн та вчиненні закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами цієї Компанії в сумі 5,1 млрд грн, а також в складанні і видачі ним завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

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У ГПУ відзначають, що підозрюваному оголошено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Найближчим часом заплановано отримання дозволу суду на проведення спеціального судового провадження (заочне засудження) відносно Курченка С.В., Кацуби С.В. та інших учасників вищевказаної злочинної організації, які переховуються від органів досудового розслідування та суду на території Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, за словами генпрокурора Юрія Луценка, екс-заступник голови НАК "Нафтогаз України" Олександр Кацуба, затриманий за підозрою у злочинній змові з метою розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах, відмовився співпрацювати зі слідством.

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17 червня співробітники Генеральної прокуратури України затримали у Києві колишнього заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацубу. Після цього, Голосіївський районний суд Києва в ніч на 18 червня провів засідання і заарештував затриманого.

Кацубу підозрюють у злочинах за ст. 255 і 191 Кримінального кодексу ("створення злочинної організації"; привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем"). В ході слідства встановлено, що Кацуба причетний до привласнення коштів "Нафтогазу" на суму майже 450 млн грн.