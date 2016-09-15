Луценко: екс-голова "Нафтогазу" Кацуба відмовився співпрацювати зі слідством

Про це в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко, пише LB.ua.

Кацуба, за словами Луценка, міг би дати покази на Юрія Бойка у справі про скандальні бурові вишки, які в народі відомі як "вишки Бойка".

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"Я пропонував йому (Кацубі - ред.) - згідно із законом - піти на угоду зі слідством, розкрити ім'я того, хто змусив його вкрасти півмільярда. Його відповідь: "Ніхто". Окей, буде сидіти сам. Батько у нього дуже активний, шле мені різних прохачів. Я зустрічався з ним особисто і сказав, що іншого варіанту немає: "У тебе два сини. Обоє керували "Нафтогазом". Після обох зникли мільярди". Старший (Сергій Кацуба - ред.) якраз і вів "вишки". Якщо чесно, складається враження - згідно інформації, яку ми маємо - що вони в більшій мірі вишки Кацуби, ніж Бойка. Якщо він дасть покази на Юрія Бойка, можливо, вони ще стануть такими", - зазначив Луценко.

При цьому він зазначив, що гроші йому за весь час перебування на посаді поки що не пропонували.

Разом з тим, керівник ГПУ розповів, що залучити Бойка до відповідальності у справі про вишки не можливо, оскільки для порушення провадження потрібно провести оцінку реальної вартість бурових платформ, а вони знаходяться в окупованому Криму.

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"Є інший шлях - розкрити офшори. Дізнатися, чи пов'язаний він (Бойко - ред.) з ними, залишив частину коштів, які проходили через компанію, собі або довіреним особам", - пояснив генпрокурор.

У даний момент підстав для порушення справи не вистачає.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня співробітники Генеральної прокуратури України затримали у Києві колишнього заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацубу. Після цього, Голосіївський районний суд Києва в ніч на 18 червня провів засідання і заарештував затриманого.

Кацубу підозрюють у злочинах за ст. 255 і 191 Кримінального кодексу ("створення злочинної організації"; привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем"). В ході слідства встановлено, що Кацуба причетний до привласнення коштів "Нафтогазу" на суму майже 450 млн грн.