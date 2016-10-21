Росія відмовила в передачі Україні Кольченка

Про це повідомив заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Петухов на своїй сторінці в Facebook.

Петухов повідомив, що Мін'юст України отримав від російського Міністерства юстиції таку ж відмову щодо передачі Україні Кольченка, як це було раніше з відмовою передати незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Петухов опублікував фото листа російського Мін'юсту, в якому йдеться про те, що Кольченко отримав російське громадянство згідно з російським законодавством. У листі сказано, що в разі, коли фізична особа має також громадянство ще однієї країни, то Росія розглядає його лише як громадянина РФ. У відповіді російського Мін'юсту зазначається, що між Україною та Росією відсутній міжнародний договір, який регулює питання подвійного громадянства, тому передача Кольченка Україні неможлива.

Читайте такожВ МЗС відреагували на відмову Кремля передати Сенцова до України

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму. А відмовитися від нього протягом місячного строку вони, перебуваючи у в'язниці, не мали можливості.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

Сьогодні, 21 жовтня, Росія також відмовила в передачі Сенцова.