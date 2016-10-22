У Хмельницькому після акції протесту скасували концерт Потапа і Насті Каменських

Як передає кореспондент УНІАН, ввечері 21 жовтня біля приватного розважального закладу, де мав відбутися концерт, зібралися близько сотні активістів Автомайдану, «Правого сектора» і ВО “Свобода”, які спочатку поводилися спокійно. За годину до початку концерту учасники акції почали кидати яйця, димові шашки та розлили кров у фойє приміщення.

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Також між протестувальниками і працівниками поліції сталися невеликі сутички. Затриманих осіб немає, двоє поліцейських звернулися по медичну допомогу через розпилений в обличчя сльозогінний газ.

Хмельницький міськвідділ поліції за наслідками дій протестувальників вирішує питання щодо внесення до ЄРДР відомостей за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України “хуліганство”.

У коментарі УНІАН власник розважального закладу Віктор Вікарчук заявив, що за мирною акцією стоїть добре спланована провокація.

“За годину до офіційного початку концерту Потапа і Насті, близько 19.00 я, як надавач приміщення, прийняв рішення його скасувати. Цю інформацію вирішив донести мітингувальникам, котрі зібрались біля нашого закладу. Та це їх не зупинило, бо люди прийшли зовсім не проти Потапа і Насті – їм було все одно, чи буде концерт. Наскільки вдалося з’ясувати, ця акція була проплачена, і так звані протестувальники мали стояти під закладом до 10 вечора”, - наголосив бізнесмен.

Вікарчук додав, що на концерт було продано близько 400 квитків.

Разом з тим прес-служба хмельницької організації ВО “Свобода” заявила, що за провокаціями біля розважального закладу стоять “качки-тітушки”, а Вікарчук нібито побив 80-річного дідуся, який тримав в руках антипутінський плакат.