Як Київ святкуватиме День захисника України: з’явилася програма заходів

Як передає кореспондент УНІАН, режисер-постановник цих заходів Сергій Проскурня повідомив, що святкування Дня захисника України 14 жовтня розпочнеться з молитовного чину в усіх військових частинах, на передовій та в Софії Київській.

У військових частинах та на передовій святкові молебні проведуть військові капелани християнських конфесій.

У Софії Київській відбудеться центральний молебень за участю президента України, прем'єр-міністра, керівників українського війська. Молебень проведуть глави усіх християнських конфесій України. Також будуть присутні члени Всеукраїнської ради церков.

Після молебню на Майдані Незалежності урочисту клятву на вірність Україні складуть ліцеїсти Військового ліцею імені Івана Богуна. Проскурня підкреслив, що це вперше, коли ліцеїсти складатимуть клятву в центрі столиці.

Читайте такожЗавтра в Києві пройде дощ, вдень до +6°

Після цього президент України Петро Порошенко відкриє на Майдані Незалежності виставку військової техніки, яка працюватиме три дні поспіль - з 14 по 16 жовтня. Режисер зазначив, що біля кожної одиниці військової техніки будуть військовослужбовці, які зможуть розповісти відвідувачам про особливості бойової техніки, яку вони представлятимуть.

Також Проскурня повідомив, що о 12-й годині на Майдані Незалежності розпочнеться святковий концерт військових оркестрів Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії. Він триватиме до 16.00. Режисер додав, що на цей концерт та на всі наступні заходи буде відкрито вільний доступ для громадян.

О 16.00 розпочнеться концерт патріотичних пісень, в якому візьмуть участь, в тому числі, і музичні гурти, які постійно їздять виступати перед бійцями в зоні АТО.

Крім того, Проскурня зазначив, що підготовка та проведення урочистих заходів профінансовані за рахунок приватної ініціативи - благодійних внесків бізнесменів та благодійників.

Як повідомляв УНІАН, День захисника України відзначається 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці. Є державним святом і неробочим днем.