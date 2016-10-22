Засуджений в РФ українець Клих збожеволів через тортури – правозахисники

Про це заявила російська правозахисниця, член Громадської спостережної комісії Москви з контролю за дотриманням прав ув'язнених Зоя Свєтова в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"На сьогоднішній день в дуже важкому стані знаходиться Станіслав Клих. Це фігурант так званої "справи чеченських бойовиків" українського походження... Станіслав Клих – це людина, що збожеволіла через ті тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства. Абсолютно незрозуміло, як ця людина буде перебувати в колонії, куди його повинні найближчим часом відправити (зараз він сидить в грозненському СІЗО)", - заявила Свєтова.

За її словами, необхідно провести судово-психіатричну експертизу в Інституті імені Сербського та якомога швидше відправити його до України, покласти там в психіатричну лікарню.

"Це дійсно страшна жертва цих репресій Росії по відношенню до українських громадян. А затримали його абсолютно випадково, коли він з України приїхав в Орел", - додала Свєтова.

У той же час, за словами Свєтової, судово-психологічна експертиза засудженого в Росії Клиха показала, що він психічно здоровий і може брати участь в суді, повідомляє 112.ua.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.

Україна направила Росії близько десяти запитів про екстрадицію Карпюка і Клиха, останній відправили в серпні. Справа Карпюка і Клиха була сфабрикована Російським слідчим комітетом і в ній фігурує прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За офіційними матеріалам справи, в 1994 році Яценюк носив прізвисько "бойовик Арсен", воював у Чечні проти російських військ з Олександром Музичком, відомим як Саша Білий, а ще - колишнім керівником львівської організації УНА-УНСО Андрієм Шкілем і, власне, нині підсудними в Чечні українцями - Карпюком та Клихом.

Апеляцію на вирок політв'язням Карпюку і Клиху розгляне Верховний суд Росії 26 жовтня.