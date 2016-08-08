Україна направила Росії повторний запит про екстрадицію політв'язнів Клиха і Карпюка

Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

За її словами, загалом Росії щодо екстрадиції українських політв'язнів було направлено близько десяти запитів.

«На сьогодні близько 10 (запитів - УНІАН). Ми і щодо Савченко починали цей процес, але, на щастя, процедура проходила на дипломатичному рівні, за участю президента. Це вирішило питання швидше, тому що РФ вибірково підходить до того, які норми виконувати», - заявила Севостьянова.

«Процес іде, коли ми будемо розуміти, що ми близькі до повернення цих людей. Будемо сподіватися на те, що це буде скоро. Поки що можемо лише сподіватися на взаємний діалог, і це скоріше політико-правовий механізм, ніж Конвенція з повернення для відбування покарання», - зазначила чиновниця.

Читайте такожМін'юст РФ отримав запит про передачу Україні незаконно засуджених Карпюка та Клиха

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції Росії отримало запит від України щодо можливості передачі засуджених у РФ українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка ще в червні 2016 року.

У Росії Карпюка і Клиха засудили за нібито «участь у банді», вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 і на початку 1995 року сам брав у них участь.

26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.