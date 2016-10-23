Гройсман запевняє, що уряд не підтримає ініціативу про підвищення зарплати нардепам

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Минулого тижня Верховна Рада проголосувала висновки та рекомендації народних депутатів щодо внесеного нами проекту бюджету на 2017 рік. Зараз ми в уряді опрацьовуємо зміни, запропоновані народними депутатами», - зазначив Гройсман.

За його словами, слушні ініціативи будуть враховані, але деякі будуть однозначно відхилені, зокрема, про підвищення зарплати депутатам.

«Ми не підтримаємо ініціативу депутатів підвищити самим собі зарплату практично вдвічі. Вважаю, що це питання зараз не на часі», - наголосив Гройсман.

Він зазначив, що «зараз усім нам треба перш за все думати над тим, як підняти доходи звичайним людям. Ми уже заклали в проект бюджету підвищення зарплат учителів, лікарів і в цілому підвищення соціальних стандартів. До другого читання уряд має намір ці позиції тільки посилити».

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 жовтня прийняла постанову «Про висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік» (№ 5000-П).

Цією постановою було ухвалено проект бюджету на 2017 рік у першому читанні, а також ухвалено рішення про підвищення заробітної плати народним депутатам у 2-2,5 разу - до понад 40 тис. грн.