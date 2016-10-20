Рада прийняла в першому читанні проект бюджету-2017

За рішення проголосували 230 народних депутатів.

"Дехто не проголосує за бюджет з політичних причин, бо жаба давить", - сказав Гройсман перед голосуванням.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 вересня прийняла на розгляд підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами - 706,269 млрд грн, видатками - 775,265 млрд грн.

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Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету 15 вересня на позачерговому засіданні. Під час його презентації прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що народні депутати України в рамках обговорення проекту державного бюджету на 2017 рік запропонували внести 1165 поправок до документа, однак більшість поправок були відхилені через незбалансованість витрат і доходів.

Також раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував парламенту врахувати при розгляді розробленого Кабінетом міністрів проекту державного бюджету на 2017 рік ряд поправок.

«Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому підготовлений комітетом проект постанови 5000-П щодо висновків і пропозицій до законопроекту», - заявив представник комітету, народний депутат Олександр Горбунов.

У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, яка передбачає зростання ВВП у 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу - 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за 1 долар.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-серпні 2016 року становив 1,465 млрд дол. проти 548,5 млн дол. профіциту за аналогічний період минулого року. Експорт товарів з України у січні-серпні 2016 року до січня-серпня 2015 року знизився на 9% - до 22,719 млрд дол., імпорт - на 0,9%, до 24,184 млрд дол.