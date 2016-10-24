Паспорт дружини ліквідованого "Мотороли" виготовлений на викрадених зі Слов'янська бланках - МВС

"Декілька днів тому на деяких сайтах з’явились фотографії паспорту громадянки України, нібито виданого 11 лютого 2014 року Новоазовським РВ ГУДМС України в Донецькій області, ВТ 093466, на ім'я Павлової Олени Олександрівни, дружини бойовика "ДНР" Мотороли. Нами встановлено, що бланк паспорту із зазначеною серією та номером значиться викраденим за часів окупації Слов'янська незаконними збройними формуваннями", - написав на своїй сторінці у Facebook глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

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Так, за його словами, 6 травня 2014 року у Слов'янському відділі ГУДМС України в Донецькій області четверо озброєних членів НЗФ "ДНР" під загрозою застосування зброї примусили начальника відділу видати чисті бланки паспортів в кількості 160 штук.

"Ось один із вкрадених бланків і "знайшовся", в якому намалювали те, що захотіли. Чекаємо появи наступних викрадених бланків", - додав Аброськін.

Як зазначається, факт викрадення та використання підроблених документів зареєстрований, проводиться відповідна перевірка слідчим підрозділом поліції Донеччини.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР".

Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".