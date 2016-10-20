У МЗС РФ у зв'язку зі знищенням "Мотороли" знову заявили про "зовнішнє управління" Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, відповідаючи на запитання про зв'язок між цією "професійною акцією" і "зовнішнім управлінням".

Вона заявила, що питання про "професійність" знищення "Мотороли" необхідно адресувати спеціальним службам.

"А що стосується зовнішнього управління, а що тут говорити - воно проявляється у різних формах", - переконана Захарова.

За її словами, протягом багатьох років люди з інших держав впроваджувалися в уряд України у вигляді радників. Це стосувалася також спецслужб, додала вона.

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Захарова заявила, що ці люди "імплантувалися у тканину політичного життя України і потім керували усіма процесами".

Вона додала, потім цей процес був узаконений після входження до складу уряду України міністрів з числа громадян інших держав.

"Як це назвати, як не зовнішнє управління, - це воно і є", - сказала Захарова.

Також вона стверджує, що по лінії віце-президента США Джозефа Байдена керівництву України надходять вказівки, але при цьому, за словами Захарової, він не телефонує, щоб "умовити їх виконувати Мінські угоди, або провести політичну реформу, або надати відповідний статус Донбасу".

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"У ручному режимі ведеться управління Україною ззовні, під це потрапляють, в тому числі, силові відомства, а може бути - у першу чергу", - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Донецьку було знищено терориста "Моторолу". В Україні його звинувачують у військових злочинах, в тому числі у розстрілі полонених.

Сьогодні, 20 жовтня, Захарова заявила, що з'ясуванням обставин знищення «Мотороли» опікуються «відповідні служби».