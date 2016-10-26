Українські військові випробували новітній геоінформаційний автомобіль

Про це повідомив начальник Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ генерал-майор Микола Кравчук, передає прес-служба Міноборони.

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"Під час виконання завдань був практично перевірений встановлений комплекс оперативного моніторингу місцевості, розроблений ПрАТ "Інститут передових технологій" з використанням якого виконана аерофотозйомка з БПЛА, подальша оперативна обробка оперативних даних, створення високоточного ортофотоплану та 3D-моделі місцевості району наведення переправи, оперативне плотерне розмноження виготовлених матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Також із застосуванням БПЛА була здійснена відеозйомка процесу наведення переправи у режимі онлайн.

Зазначається, що ці дії підтвердили необхідність прийняття на постачання Збройних Сил України та забезпечення військ спеціальним штабним геоінформаційним автомобілем.

Нагадаємо, під час навчань "Рубіж-2016" радіотехнічна бригада повітряного командування "Південь" вперше застосувала новітню розробку українського оборонпрому РЛС 79К6 "Пелікан".