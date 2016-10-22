Військові випробували новітню радіолокаційну систему (фото)

Як повідомляє прес-служба Міноборони, вітчизняну техніку тестували в умовах максимальних навантажень.

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"Спочатку екіпаж РЛС здійснив марш на 120 кілометрів на визначену позицію. На полігоні провели заняття з відновлення техніки при її виході з ладу: автомобільної — на марші, а електротехнічної — після застосування зброї. Після цього відпрацювали розгортання та згортання станції у визначений термін та перевірили її можливості з бойового застосування", - йдеться у повідомленнію.

Як зазначається, за оцінкою командування бригади, під час навчань обслуга РЛС 79К6 «Пелікан» показала досить високі результати.

Сама РЛС продемонструвала надійність та видатні технічні показники. Одразу після навчань станція «заступить» на бойове чергування по захисту повітряного простору над півднем України.