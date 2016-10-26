Україна в ніч на 30 жовтня переходить на "зимовий час"

Про це йдеться у відповідному повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"30 жовтня 2016 року о 4 (четвертій) годині за київським часом на території України відбудеться перехід на зимовий час. Отже, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", годинникові стрілки буде переведено на одну годину назад", - зазначили у відомстві.

У зв'язку з переведенням годинників УНІАН проводить опитування серед своїх читачів, як вони ставляться до цієї практики.