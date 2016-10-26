Через Мінськ: Савченко потрапила до Росії з другої спроби

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Ілля Новіков.

За його словами, Савченко спершу на три години "пригальмували" у машині на трасі Мінськ-Москва, і у підсумку не пустили до РФ.

Читайте також"Довелося їхати по інструкції особисто": як у соцмережах відреагували на поїздку Савченко до Москви

"Потім вона вирішила повернутися в Мінськ й летіти літаком. А в проміжку у нас був відбір документів у неї та у білоруса-водія, вікно в дві млосних години зовсім без зв'язку, очікування прикордонного полковника", - йдеться в його повідомленні.

Потім було "повернення до Мінська, політ до Москви, ще один раптовий і нетиповий кордон в Шереметьєво на рейсі, де кордонів ніколи не було".

Раніше УНІАН повідомляв, що Савченко вирушила в Росію на засідання Верховного Суду РФ, де заслухають апеляцію на вирок українцям Станіславу Клиху і Миколі Карпюку.