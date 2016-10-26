Савченко прилетіла до Москви (фото)

Про це на своїй сторінці у Twitter написав адвокат Ілля Новіков.

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"Надія Савченко приїхала в Москву на апеляцію Карпюка і Клиха у Верховному суді", - написав він.

Надежда Савченко приехала в Москву на апелляцию Карпюка и Клыха в Верховном суде — Ilya Novikov (@vertiporokh) October 26, 2016

Сама Савченко на своїй сторінці у Facebook написала, що 26 жовтня у Верховному суді РФ відбудеться слухання апеляції на вирок українцям Карпюку Миколі і Клиху Стасу.

"Для мене важливо бути там. Підтримати хоча б присутністю. Дати зрозуміти, що Українці своїх не кидають!" - заявила нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.

Україна направила Росії близько десяти запитів про екстрадицію Карпюка і Клиха, останній відправили в серпні. Справа Карпюка і Клиха була сфабрикована Російським слідчим комітетом і в ній фігурує прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За офіційними матеріалам справи, в 1994 році Яценюк носив прізвисько "бойовик Арсен", воював у Чечні проти російських військ з Олександром Музичком, відомим як Саша Білий, а ще - колишнім керівником львівської організації УНА-УНСО Андрієм Шкілем і, власне, нині підсудними в Чечні українцями - Карпюком та Клихом.