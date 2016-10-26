НАБУ розпочало перевірку інформації про "нерухомість Луценка" на предмет корупції

НАБУ розпочало перевірку інформації про нерухомість у центрі Києва, яка може належати родині генпрокурора Юрія Луценка, на предмет корупції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі агенства.

«Національне антикорупційне бюро України у відповідь на численні запити з боку ЗМІ та звернення громадських організацій розпочало аналітичну перевірку інформації на предмет дотримання вимог антикорупційного законодавства під час придбання та користування нерухомим майном по вул. Еспланадна у Києві. Зокрема, висловлюються припущення, що кінцевим бенефіціаром отримання доходів від використання комерційної нерухомості за згаданою адресою може бути син генерального прокурора України Юрія Луценка – Олександр», - йдеться в повідомленні.

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В агентстві зазначили, що з огляду на наведену у публікаціях ЗМІ інформацію, наразі достатньо підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні. Однак в рамках чинного законодавства (закону «Про Національне антикорупційне бюро України») НАБУ 26 жовтня розпочало інформаційно-аналітичну перевірку зазначених відомостей на предмет наявності ознак корупційного правопорушення, поінформували в прес-службі.

Нагадаємо, що раніше народний депутат Сергій Лещенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що Луценко оформив свій будинок у центрі столиці на бухгалтера своєї дружини.

Водночас Луценко заперечив цю інформацію, заявивши, що ні він, ні члени його родини не є власниками 8-квартирного будинку у центрі Києва.