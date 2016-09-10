"Квартирний скандал": військовий прокурор вимагає заарештувати Лещенка (документ)

Про це свідчать документи, які є у розпорядженні "Обозревателя".

Кулик зазначив, що звичайної перевірки Лещенка з боку НАБУ буде недостатньо, оскільки ЗМІ поширюють інформацію, що нардеп від БПП підтримує близькі стосунки з антикорупційними органами.

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У зв'язку з цим, на думку військового прокурора, в НАБУ повинні відкрити кримінальну справу за ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України (одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів в значній кількості, законність набуття яких не підтверджена доказами) і на час розслідування заарештувати Лещенка.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку щодо придбання їм квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її покупка не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.