Російський суд відмовився звільнити українців Карпюка і Клиха

16:15, 26 жовтня 2016
Суспільство
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Судова колегія у кримінальних справах Верховного суду РФ відхилила апеляцію на вирок, винесений громадянам України Миколі Карпюку і Станіславу Клиху.

Карпюк і Клых присутні на суді по відеозв'язку / Фото УНІАН

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення було оголошено суддею Верховного суду РФ.

"Вирок Верховного суду Чеченської республіки стосовно Карпюка і Клиха залишити без зміни, а апеляцію - без задоволення", - сказав суддя.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 років і 22,5 років ув'язнення, відповідно, у колонії суворого режиму.

У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.

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Мін'юст України направив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув'язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів внаслідок тортур, які застосовували до нього при затриманні та під час попереднього слідства.

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