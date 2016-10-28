В Одесі встановлять скульптуру "Любов", що підкорила арт-фестиваль у США

В Одесі навесні наступного року планують встановити скульптуру "Любов", що підкорила у 2015 році американський арт-фестиваль Burning Man.

Як розповів кореспонденту УНІАН автор скульптури Олександр Мілов, в даний час вирішується питання про повернення величезної скульптури, зробленої з труб, що залишилася після фестивалю.

"У нас ісходник повертається в Одесу. Він має буквально за 3 тижні виїхати з США і приїхати сюди... Якщо нам вдасться продати исходник, то ми поставимо копію. Якщо ні, то поставимо ісходник", - сказав Мілов.

Передбачається, що композиція, яка складається з чоловіка та жінки, які сидять спиною один до одного, а всередині них – тягнуться один до одного діти, буде встановлена в Суворовському районі міста – біля кінотеатру "Зоряний".

Композиція "Любов" являє собою посварених чоловіка і жінку, всередині них знаходяться хлопчик і дівчинка, які простягають один одному руки.

Проект вже затверджено. Планується, що установку буде здійснено на початку весни 2017 року. Автор зазначає, що скульптура має високу "вандалостійкість".

Мілов також розповів, що на даний час за аналогічною технологією виготовляється гігантська скульптура "Ворота раю". Вона являє собою ангела з мобільним телефоном і мечем. Установка її планується 21 листопада на будівлі підприємства "Стальканат", розташованого по вулиці Водопровідній.

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"Технологія та сама – за основу взята труба діаметром близько 9 мм. Її вага - близько 13 тонн разом з опорною конструкцією, безпосередньо фігури – 10 тонн", - розповів автор.

За його словами, в ширину композиція складе 18 метрів, глибину – близько 11 метрів. Частина, що височіє над будівлею – 15 метрів, вниз – близько 6-7 метрів.

Скульптура буде з підсвічуванням. "Будуть світитися умовно меч і телефон", - розповів Мілов.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року в Одесі було відкрито пам'ятника персонажеві фантастичної кіносаги "Зоряні війни" Дарту Вейдеру, який був перероблений з монумента Володимиру Леніну. Створив пам'ятник також Мілов.

Довідка УНІАН. Олександр Мілов – автор багатьох оригінальних проектів, в числі яких - "Любов", що підкорив 2015 року знаменитий американський арт-фестиваль Burning Man (пустелі Black Rock штату Невада). Минулого року вперше за час існування фестивалю була представлена робота українського майстра - скульптура "Любов", яка зібрала велику кількість позитивних відгуків.

Композиція являє собою чоловіка і жінку заввишки в 7,5 метрів і 5-метрових дітей. Загалом, конструкція має 17,5 метрів в довжину, 5,5 – в ширину і 7,5 — у висоту.

Burning Man ("Палаюча людина") - щорічний 8-денний фестиваль незалежного мистецтва, який відбувається у штаті Невада в США, в пустелі Блек-Рок.

Розпочався фестиваль у 1986 році з того, що його засновники Ларрі Харві і Джеррі Джеймс з друзями спалили на пляжі в Сан-Франциско дерев'яне опудало у вигляді людини з собакою як акт радикального самовираження. В Блек-Рок захід перенесли на початку 1990-х у зв'язку з великою кількістю учасників.

Щорічно встановлюється нова тема фестивалю, яка в 2015 році була "Карнавал дзеркал", кількість учасників перевищила 67 тисяч осіб.