Геращенко розповіла про розбіжності між Україною і європейськими партнерами щодо виборів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час виступу на спільному засіданні Комітетів Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ з політичних питань, прав людини, демократії та з соціальних питань, освіти, культури, громадянського суспільства в Києві.

Геращенко зазначила, що Україна на переговорах у Мінську наполягає на тому, що одним із ключових принципів для можливості проведення виборів на Донбасі «має бути не тільки безпека, а безпека це не три дні без обстрілів, а сталий мир», але й виведення військ Російської Федерації з окупованої території. Також, за її словами, «обов’язкова умова - це підключення туди українських медіа» для того, щоб можливі вибори могли там проводитися відповідно до високих стандартів ОБСЄ. «Поки що по жодному з цих пунктів – ані по безпековому, ані по інших, як передумови можливого проведення виборів на Донбасі, - немає компромісу», - наголосила Геращенко.

Читайте такожВолонтери показали російську станцію наземної розвідки на Донбасі (фото)

При цьому, як зазначає перший заступник голови ВР, «європейські партнери наполягали на паралельному виконанні безпекового і політичного пунктів».

«Українська сторона говорила про послідовність - безпековий, гуманітарний, політичний, тому що ця історія паралельності не є реалістичною», - підкреслила Геращенко.

Звертаючись до присутніх, вона зазначила, що доки на Донбасі стріляють, доки там присутні більше 40 тис. незаконно озброєних осіб, з яких більше 6 тис. - це кадрові російські військові, то «жоден з вас туди не поїде спостерігачем».

«Якщо Європейський парламент офіційно заборонив своїм співробітникам відвідати Донбас на одну годину, бо там небезпечно, то як же там вибори можна проводити?», - наголосила Геращенко При цьому вона додала, що «якщо нам потрібна фількіна грамота - просто галочку поставити, що ми все врегулювали, то можна і сьогодні сказати, що вони (йдеться про вибори - УНІАН) проведені».

Геращенко наголосила, що Україні потрібне врегулювання конфлікту, тому «ми наполягаємо на повному виконанні безпекового плану». «Також Україна наполягає на поверненні контролю над кордоном. Кордон з дірою в 400 км… Ми хочемо забезпечити безпечну Україну, тому кордон має бути контрольований», - наголосила перший заступник голови ВР.

Читайте такожУ зоні АТО під час бойового зіткнення загинув український військовий

Геращенко підкреслила, що важливо не тільки скласти план вирішення ситуації на Донбасі, але й потрібно примусити Росію виконувати його.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ - парламентська установа «Східного партнерства» між Європейським Союзом та його східноєвропейськими партнерами.