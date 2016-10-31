Геращенко розповіла про розбіжності між Україною і європейськими партнерами щодо виборів на Донбасі
Між Україною і європейськими партнерами є розбіжності щодо черговості заходів для проведення виборів на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час виступу на спільному засіданні Комітетів Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ з політичних питань, прав людини, демократії та з соціальних питань, освіти, культури, громадянського суспільства в Києві.
Геращенко зазначила, що Україна на переговорах у Мінську наполягає на тому, що одним із ключових принципів для можливості проведення виборів на Донбасі «має бути не тільки безпека, а безпека це не три дні без обстрілів, а сталий мир», але й виведення військ Російської Федерації з окупованої території. Також, за її словами, «обов’язкова умова - це підключення туди українських медіа» для того, щоб можливі вибори могли там проводитися відповідно до високих стандартів ОБСЄ. «Поки що по жодному з цих пунктів – ані по безпековому, ані по інших, як передумови можливого проведення виборів на Донбасі, - немає компромісу», - наголосила Геращенко.
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При цьому, як зазначає перший заступник голови ВР, «європейські партнери наполягали на паралельному виконанні безпекового і політичного пунктів».
«Українська сторона говорила про послідовність - безпековий, гуманітарний, політичний, тому що ця історія паралельності не є реалістичною», - підкреслила Геращенко.
Звертаючись до присутніх, вона зазначила, що доки на Донбасі стріляють, доки там присутні більше 40 тис. незаконно озброєних осіб, з яких більше 6 тис. - це кадрові російські військові, то «жоден з вас туди не поїде спостерігачем».
«Якщо Європейський парламент офіційно заборонив своїм співробітникам відвідати Донбас на одну годину, бо там небезпечно, то як же там вибори можна проводити?», - наголосила Геращенко При цьому вона додала, що «якщо нам потрібна фількіна грамота - просто галочку поставити, що ми все врегулювали, то можна і сьогодні сказати, що вони (йдеться про вибори - УНІАН) проведені».
Геращенко наголосила, що Україні потрібне врегулювання конфлікту, тому «ми наполягаємо на повному виконанні безпекового плану». «Також Україна наполягає на поверненні контролю над кордоном. Кордон з дірою в 400 км… Ми хочемо забезпечити безпечну Україну, тому кордон має бути контрольований», - наголосила перший заступник голови ВР.
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Геращенко підкреслила, що важливо не тільки скласти план вирішення ситуації на Донбасі, але й потрібно примусити Росію виконувати його.
Як повідомлялося, Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ - парламентська установа «Східного партнерства» між Європейським Союзом та його східноєвропейськими партнерами.