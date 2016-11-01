Відсьогодні всі українці зможуть оформити ID-паспорти

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №745.

"Ввести із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру з 1 листопада 2016 року оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджений цією постановою", - йдеться у документі.

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Крім того, прийом документів для оформлення паспорта громадянам України, у яких немає безконтактного електронного носія, припиняється з 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня набув чинності закон України №1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України", який забезпечує перехід на біометричні паспорти.