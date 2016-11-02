Аваков заявляє про початок реформи пожежної служби

Про це повідомляє Радіо Свобода.

1 листопада у Дніпрі Аваков повідомив, що Дніпро стало першим містом України, яке створює добровольчі частини пожежників: вже наступного року тут з’являться перші 3 депо нового типу з пожежниками-добровольцями та мінімальною кількістю професійних працівників.

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«Ця реформа – корінний злам нинішньої системи. Вона передбачає участь добровольців-вогнеборців, як в усьому світі. Також це вагома передача частини функцій місцевій владі», – зазначив Аваков.

За його даними, реформа пожежної служби – комплексна, одне із ключових завдань новації – «зламати негативний стереотип пожежного інспектора».

Раніше УНІАН повідомляв, що Дніпро стане першим містом серед шести пілотних областей України, де розпочнеться реформа пожежної служби та будуть створені пожежні бригади добровольців.

Пілотними для реалізації проекту є Дніпропетровська, Донецька, Київська, Вінницька, Тернопільська та Львівська області. Мета новації – зменшити фінансові збитки від пожеж і головне – зберегти якомога більше людських життів. Модель реформи враховує найкращий світовий досвід.