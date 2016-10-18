Дніпро першим в Україні створить добровольчі пожежні бригади

Про це мер міста Борис Філатов розповів під час прес-конференції 18 жовтня.

«У Міністерстві внутрішніх справ та профільних відомствах бачать наш позитивний досвід і те, як ми йдемо назустріч ДСНСникам. Тому колеги з Києва запропонували запровадити в Дніпрі вперше в історії України саме в міській територіальній громаді пілотний проект створення добровільних пожежних дружин. Упевнений, ми зможемо показати приклад реформування такої непростої галузі», – заявив Борис Філатов.

За словами міського голови, наразі створюється профільна робоча група, яка до кінця року має опрацювати необхідні документи, щоб включити до бюджету міста на 2017 рік відповідну статтю видатків.

Пілотними для реалізації проекту є Дніпропетровська, Донецька, Київська, Вінницька, Тернопільська та Львівська області. Мета новації – зменшити фінансові збитки від пожеж і головне – зберегти якомога більше людських життів. Модель реформи враховує найкращий світовий досвід.

Команди добровольців базуватимуться у спеціальних пожежних депо, укомплектованих технікою. Депо побудують у тих частинах міста, де є найбільша потреба. Добровольці проходитимуть професійне навчання. Очікується, що створення добровільних бригад дозволить знайти себе в житті демобілізованим бійцям АТО та молоді. Критерії відбору майбутніх пожежників-добровольців оприлюднять згодом. У мерії планують також розробити систему пільг і заохочень для тих, хто захоче допомагати фахівцям-вогнеборцям.

Очільник Дніпра Борис Філатов наголосив, що вперше в історії обласного центру мерія купує пожежну машину вартістю понад мільйон доларів. Спецтехніка матиме драбину понад 55 метрів заввишки і стане просто незамінною для гасіння займань у багатоповерхівках. Крім того, пожежники Дніпра отримають нову форму, яку шиють за австрійським зразком.