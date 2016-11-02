СБУ назвала кількість зниклих безвісти і полонених українців на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу в Краматорську.

«Ми будемо робити все, щоб повернути всіх бранців додому. На сьогодні у полоні продовжують перебувати 109 (українців), з них нам відомо про місця конкретного перебування 57 (українців). У Мінську попередньо представники так званих «ДНР», «ЛНР» визнали 47 осіб, що вони у них дійсно перебувають», - заявив він.

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На уточнююче запитання, чи із захопленням бойовиками родича співробітника СБУ кількість заручників зросла до 110, глава відомства відповів: «Однозначно, звичайно».

«Ще 494 продовжують рахуватися зниклими безвісти», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 листопада, Грицак підтвердив, що на окупованому Донбасі бойовики викрали родича співробітника СБУ.