Грицак підтвердив викрадення в Донецьку родича співробітника СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав на брифінгу в Краматорську.

«Так, на жаль, дійсно захопили родича нашого співробітника. Так, на жаль, всі хлопці, які працюють, залишившись вірними присязі в першу чергу в Донецькому та Луганському управліннях (СБУ), їхні сім’ї залишаються вразливими, тому що багато в кого родичі: батьки, матері - проживають на непідконтрольних нам територіях, і як тільки офіцер проявляє себе активною роботою кожного дня в ім’я України, даючи якісь результати, часто-густо до нього додому приходять представники так званих «МГБ ДНР» або ще хтось з того боку і починають лякати. Бачите, дійшли вже до того, що починають забирати (родичів), шантажуючи наших співробітників», - заявив він.

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«На жаль, невідома точна доля того родича», - зауважив Грицак.

Він зазначив, що зазвичай доля тих, кого «заарештовують» в так званих «ДНР», «ЛНР», поки СБУ сама їх не знайде через оперативні можливості, невідома.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що 1 листопада у Донецьку бойовики викрали жителя Маріуполя, який доводиться братом співробітникові СБУ.