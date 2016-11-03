Державна міграційна служба розпочала прийом заяв на оформлення ID-паспортів для дорослих

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби.

«З метою уникнення ажіотажу навколо оформлення нових паспортів, урядом прийнято рішення щодо оформлення паспорта-картки лише у певних випадках. Відповідно до нових правил, паспорт-картка оформлюватиметься як перший паспорт з 14 років, а також особам, які змінили прізвище, втратили паспорт, або звертаються для вклеювання фотокартки по досягненню 25- та 45-ти річного віку», - йдеться у повідомленні.

У міграційній службі зазначили, що обов’язкова заміна документів законодавством не передбачена, тому, відповідно до закону, всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їх дії.

«Добровільна заміна документів тимчасово обмежена виключно з метою уникнення ажіотажу, великих черг та проявів корупції при наданні послуги», - повідомили у прес-службі ДМСУ.

У прес-службі зазначили, що перший паспорт громадянина України видається безкоштовно, за заміну та відновлення документа необхідно сплатити адміністративний збір, розмір якого складає 279 грн. При цьому місцеві громади наділені повноваженнями щодо часткового або повного звільнення від оплати вартості послуги для окремих категорій осіб. Окрім того, для оформлення паспорта-картки не потрібно подавати фотографії, як це відбувалося раніше, що зекономить українцям щонайменше 50 грн.

Серед важливих нововведень, які набули чинності з 1 жовтня, – нанесення на паспорт-картку номера облікової картки платника податків (що має прибрати з гаманців українців паперові довідки з податкової), а також електронний цифровий підпис.

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У прес-службі також нагадали, що запровадження паспорта-картки в Україні розпочалося у січні 2016 року, і до цього часу нові паспорти видавалися лише особам, які досягли 16-річного віку та оформлюють паспорт вперше. Всього в Україні оформлено вже понад 190 тис. нових паспортів.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня набув чинності закон України №1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України", який забезпечує перехід на біометричні паспорти.

Згідно з постановою Кабміну, з 1 листопада 2016 року всі українці зможуть оформити ID-паспорта. Крім того, прийом документів для оформлення паспорта громадянам України, які не мають безконтактного електронного носія, припиняється з 1 листопада.