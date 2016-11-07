В Одесі суд позбавив водійських прав патрульну, яка керувала автомобілем у нетверезому стані

Суд позбавив водійських прав патрульну, яка керувала автомобілем у нетверезому стані / 112.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, порушницю за водіння в стані алкогольного сп'яніння оштрафовано і на 1 рік позбавлено права керувати транспортними засобами.

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«Як встановлено судом, патрульна поліцейська в нетверезому стані скоїла наїзд на припаркований автомобіль і втекла з місця скоєння ДТП», - зазначили в прес-службі.

Поліцейська стверджувала, що алкоголь не вживала, а лише прийняла прописані їй ліки на спиртовій настоянці. Однак у суді наголосили, що показання алкотестера занадто високі для такого твердження.