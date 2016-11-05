У МВС підготували концепцію щодо розширення повноважень поліцейських - ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція підготували остаточну концепцію 14 жорстких законодавчих змін щодо розширення повноважень правоохоронців, формальним приводом для яких стало вбивство 25 вересня в Дніпрі двох патрульних поліцейських.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на відповідний документ, наданий у розпорядження редакції Департаментом комунікацій МВС і Нацполіції.

Зазначається, що згідно з документом, запропоновані правки стосуються трьох нормативних актів: Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП), законів "Про дорожній рух" і "Про Національну поліцію".

Зокрема концепцією пропонується внести до КУпАП зміни, які посилять відповідальність водіїв за залишення місця ДТП, збільшать строки адміністративного затримання осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (не більше як 24 годин), вдосконалять норми про тимчасове затримання транспортних засобів. Крім того, зміни передбачають скасування норми за наявності двох свідків під час здійснення поліцейськими огляду водія на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Підготовлені зміни до закону "Про дорожній рух" встановлять обов'язок водіїв передавати, а не пред'являти правоохоронцям документи на перевірку, а також заборонять їм виходити з автомобілів без дозволу поліцейських.

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Найбільшу кількість змін концепцією пропонується внести до закону "Про Національну поліцію". Передбачається, зокрема, запровадити щодо українських поліцейських принцип безперервності (обов'язок правоохоронців реагувати на злочини незалежно від посади, місцезнаходження і часу доби). У той же час поліцейські, які застосовують поліцейські заходи, отримують право звертатися до осіб з "обов'язковими для виконання вимогами і розпорядженнями щодо їх способу поведінки для ефективного проведення поліцейського заходу" (крім злочинних вимог).

Пропонується ввести додаткову підставу для зупинення транспортного засобу (у зв'язку з підозрою, що водій перебуває в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів), а також удосконалити систему застосування поліцейськими спецзасобів.

Окрім того, концепцією пропонується, що кожна особа, до якої звернувся поліцейський, незалежно від її правового статусу, зобов'язана "неухильно виконати вимогу поліцейського, крім виконання явно злочинної вимоги або розпорядження". При цьому особа, яка виконала вимогу або розпорядження поліцейського, має право оскаржити рішення або дії поліцейського в установленому порядку.

Нагадаємо, вранці 25 вересня в Дніпрі зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.