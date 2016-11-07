З'явилося відео видворення російської співачки KristinaSi з України

Відео видворення з України російської співачки Крістіни Саркісян, яка виступає під псевдонімом Kristina Si, оприлюднила на своєму каналі в Youtube Державна прикордонна служба України.

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На відеозаписі співробітник Держприкордонслужби повідомляє Саркісян, що, згідно з чинним законодавством України, "за порушення правил виїзду/виїзду з/на тимчасово окуповану територію України АР Крим прийнято рішення про заборону вам в'їзду на територію України терміном на три роки до 07.11.2019".

"Зрозуміла. Дякую. Випустіть мене додому, будь ласка. У мене посадка в 50 хвилин", - відповідає співачка.

Після цього співробітник ДПСУ робить необхідні відмітки в її паспорті.

В іншому відео, оприлюдненому Держприкордонслужбою, на питання прикордонника, чи знає співачка про те, що Крим є окупованою територією України, і є спеціальне законодавство, що регулює порядок в'їзду/виїзду, Саркісян сміється: "я схожа на людину, яка читає законодавство України?!".

За її словами, у Криму вона була з концертом наприкінці літа.

Раніше у ДПСУ повідомили про заборону в'їзду Саркісян.